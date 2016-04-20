Брюссель, 20 апреля, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Европейская комиссия сообщает о прогрессе в регулировании потоков миграции, передает Der Spiegel. За последние три недели на греческие острова прибыли лишь 5847 мигрантов. За такой же промежуток времени, но до заключения миграционной сделки ЕС и Турции, количество новоприбывших составило 26 878 человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Договор с Анкарой работает», — таков «месседж» из Брюсселя. «Контрабандисты сталкиваются с растущими препятствиями против доставки мигрантов из Турции в Грецию», — говорится в промежуточном отчете Комиссии о соглашении с Турцией.

Однако в других аспектах миграционная сделка пробуксовывает. В частности, — касательно облегчения визового режима между ЕС и Турцией, а также в выделении 3 млрд евро для содержания сирийских беженцев на турецкой территории. Румыния, Греция, Болгария, Польша, Бельгия, Австрия, Латвия, Словения, Хорватия, Испания и Мальта отказываются вносить свою долю в европейский фонд, предназначенный для мигрантов в Турции.

Тормозится также обмен нелегалов из ЕС на беженцев в Турции. До сих пор из Европы удалось депортировать лишь 325 мигрантов, а из Турции в ЕС переселили 103 сирийца.

Пограничному агентству «Фронтекс» не хватает персонала в Греции. Из запрашиваемых им 1550 сотрудников на место прибыли лишь 340.

Еще более сложным представляется безвизовый режим. Турции выдвинуты 72 критерия, включающие спорные политические вопросы, как свобода слова, отношения Анкары с соседями, и технические препоны. Хотя Анкара обещает выполнить все условия до мая, экспертам это представляется нереалистичным.