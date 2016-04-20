Москва, 20 апреля, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Украине. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, обратив особое внимание на неукоснительное выполнение сторонами конфликта в Донбассе Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Путин и Меркель условились продолжить политико-дипломатические усилия по содействию урегулированию, прежде всего в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), а также по линии ОБСЕ.

Напомним, сроки выполнения Минских соглашений давно сорваны, однако участники нормандского формата условились считать, что Минские соглашения и далее будут основным документом по урегулирования конфликта на Украине.