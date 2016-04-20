Москва, 20 апреля, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное привлечение денежных средств дольщиков при строительстве многоквартирных домов, Годума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. По данным Минстроя, в России свыше 70 тыс. граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных жилых домов и пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Согласно закону, незаконное привлечение средств дольщиков в крупном размере (более 3 млн рублей) предлагается карать тюремным заключением на срок до двух лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет.

Это же преступление с привлечением особо крупной суммы (более 5 млн рублей) или группой лиц по предварительному сговору будет караться лишением свободы на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

При этом лицо, которое совершило такое преступление, будет освобождаться от ответственности, если сумма незаконно привлеченных средств возмещена в полном объеме или если были предприняты все необходимые меры по введению в эксплуатацию многоквартирного дома.