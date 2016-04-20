Тирасполь, 20 апреля, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Приднестровье обратилось к России с просьбой об оказании финансовой помощи в связи с дисбалансом на валютном рынке и дефицитом бюджета. Как сообщил на встрече с жителями Тирасполя президент ПМР Евгений Шевчук, данная тема обсуждалась в ходе состоявшейся 14 апреля в Москве встречи с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Синица ИА REGNUM Общественный транспорт на улицах Тирасполя

«Этот вопрос находится в стадии проработки», — добавил Шевчук. Он также сообщил, что на встрече с Рогозиным обсуждались «определенные стимулы для экспорта наших товаров в Россию». «Надеемся, данные меры будут давать в перспективе позитивную динамику», — сказал президент.

По словам Шевчука, в Москве обсуждался и вопрос получения приднестровцами, имеющими гражданство РФ, российской пенсии, а также возможность получения российского гражданства приднестровцами, рожденными после 1992 года. Президент ПМР отметил, что для решения этого вопроса требуется внесение соответствующих изменений в законодательство РФ.

Кроме того, президент сообщил, что в ближайшей перспективе планируется погасить задолженность перед работниками бюджетной сферы за 2015 год. По словам Шевчука, правительством планируется принятие и других мер по поддержке населения республики.

В частности, помимо предоставления скидки в размере 20% на тарифы по газу и электроэнергии для жителей сельской местности, предлагается снизить цены на энергоносители и для малоимущих граждан.

ИА REGNUM напоминает, что на фоне экономического кризиса с весны 2015 года пенсии и зарплаты бюджетникам Приднестровья выплачивались в объеме 70%. К концу года задолженности по пенсиям были выплачены. Евгений Шевчук заявил, что деньги были взяты с «газового счета», где аккумулируются средства, которые собираются за газ с населения и промышленных потребителей, но «Газпрому» не перечисляются.

В феврале текущего года появилась информация о том, что в Приднестровье практически невозможно купить иностранную валюту. Власти региона признали наличие валютного кризиса лишь в начале марта, когда Центробанк уже не смог удовлетворить спрос на валют из-за критического снижения уровня золотовалютных резервов.