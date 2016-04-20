Москва, 20 апреля, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Реализация макулатуры будет освобождена от налога на добавленную стоимость (НДС). Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Сбор макулатуры. СССР

На сегодняшний день рынок сбора макулатуры находится в упадке, что оказывает непосредственное влияние на всю целлюлозно-бумажную промышленность, отмечают авторы законопроекта. По данным Лиги переработчиков макулатуры, за последние 5 лет (2009 — 2014 годы) прекратили свою деятельность 7 предприятий, еще 8 предприятий находятся в стадии банкротства, — так обосновывают авторы законопроект необходимость налоговых льгот в этой сфере.

Предполагаемые законопроектом изменения приведут к значительному сокращению издержек бюджета на налоговое администрирование в связи с взиманием НДС, указывают авторы инициативы. «Фактически налоговый контроль по НДС будет осуществляться не за большим количеством мелких заготовителей макулатуры, а за несколькими крупными предприятиями — переработчиками с прозрачной системой налогового учета. Освобождение реализации макулатуры от обложения НДС не повлечет негативных последствий для бюджета из-за появления новых схем уклонения от налогообложения», — считают депутаты Госдумы.

Фракция «Справедливая Россия» не поддержала законопроект «Экспорт макулатуры используется для того, чтобы мошенническим образом возмещать НДС. Кто у нас по такой цене покупает макулатуру? Цену искусственно завышают, это типичная схема возврата НДС. Если мы так будем подходить к этому вопросу, мы импортозамещения никогда не добьемся», — отметил в своем выступлении первый зампред фракции Михаил Емельянов.