Челябинск, 20 апреля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Вода в челябинских водоемах может быть опасна даже для купания. Она не соответствует нормам СанПИН и ВОЗ по целому ряду показателей, а мутность и цветность воды в единственном питьевом источнике города, Шершневском водохранилище, превышена более чем в пять раз. Об этом сообщили сегодня, 20 апреля, представители общественного эко-движения «Время Че» в ходе пресс-конференции, посвященной качеству воды в источниках региона.

Томас Эндрю. Купающиеся индианки

Поводом для серьезного разговора стали результаты исследования, которое провели экологи. В частности, ими были взяты и переданы в независимую экспертную лабораторию пробы воды в нескольких наиболее популярных среди южноуральцев озерах.

В итоге специалисты пришли к выводу, что качество воды в не питьевых источниках — озере Смолино и Первом озере гораздо ближе к норме, чем вода из водохранилища Шершни, из которого пьет воду миллионный Челябинск.

Подобные результаты исследований не могут не вызывать тревогу: вода в единственном питьевом источнике не соответствует нормам СанПИН, и тем более, нормам ВОЗ, которые гораздо строже. В челябинских водоемах специалисты не рекомендуют даже купаться.

«На качество воды влияет множество факторов, основной — антропогенное воздействие. Проведенное нами в марте-апреле исследование, разумеется, не последнее. Необходимо проводить постоянный мониторинг воды, следить за ее качеством в динамике. Летом волонтеры проведут повторный анализ качества водных ресурсов. Результаты, полученные в ходе проведенных заборов, будут направлены в прокуратуру Челябинска и органы исполнительной власти», — заявил председатель волонтерского движения «Время Че» Феликс Панов.

Также эксперты отметили, что данное исследование не включало в себя анализ воды на органику, а повышенное содержание в водоемах бактерий и сине-зеленых водорослей — очень серьезный фактор риска. Но если бы данное исследование было проведено, то картина могла быть еще более пугающая.

«Анализ на органику провести очень сложно, единственная лаборатория, которая проводит такие исследования, расположена в Озерске. Отвечая же на вопрос, в каких водоемах можно купаться, скажу так — в Увильдах, на Тургояке, в озере Еловом, но вот в городских водоемах я бы купаться не стала, и никому не советую», — подчеркнула доцент кафедры «Геоэкология и природопользование» ЧелГУ Екатерина Пестрякова.