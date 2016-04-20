Рига, 20 апреля, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Латвия всерьез настроена запретить женщинам-мусульманкам носить никабы — несмотря на то, что в стране вряд ли найдется более трех человек, у которых может возникнуть такое желание, пишет американская газета The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ненависть

Издание отмечает, что в Латвии проживает не более 1000 мусульман, и среди них вряд ли больше трех женщин, готовых носить закрывающую лицо одежду. Из-за сурового климата и слабой социальной поддержки страна не является самым привлекательным местом для мигрантов, пытающихся попасть в Европу. Тем не менее, в латвийском обществе страх перед мигрантами-мусульманами очень силен.

«Люди стали намного агрессивнее, чем раньше», — заявила газете Лига Легздыня, 27-летняя студентка медицинского университета, которая перешла в ислам и теперь носит никаб, закрывающий лицо. Летом она живет в маленьком поселке Заубе, остальное время — в одном из пригородов Риги. По словам Легздыни, в общественном транспорте ей часто приходится слышать призывы убираться туда, откуда она приехала. Дискуссии обычно заканчиваются, когда она отвечает на родном латышском языке. «Если они так напуганы, это показывает то, что они слабы. И то, что они не верят в свою культуру», — заявила она газете.

Для Министерства юстиции Латвии, которым руководит представитель Национального объединения Дзинтарс Расначс, три никаба — это слишком много, отмечает газета. Расначс заявил в интервью, что запрет не зависит от количества людей, которые сейчас закрывают лицо. Он должен обеспечить ситуацию, при которой в будущем мигранты уважали бы нормы страны. «Мы защищаем не только латвийские культурно-исторические ценности, но и ценности Европы», — заявил Расначс газете.

Страх перед иммигрантами подогревается потоком негативных новостей, которые связывают религию с терроризмом, нападениями сексуального характера и гражданскими войнами, отмечает The New York Times.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Полиция безопасности (латвийская структура госбезопасности) нагнетает истерию вокруг возможных последствий прибытия в Латвию беженцев, что способствует росту популярности неонацистов, уже входящих в состав действующего правительства. Так, неонацистское Национальное объединение (VL-ТБ/ДННЛ), известное своими ксенофобскими программными установками, неприкрытой русофобией и идеей создания «Латвии для латышей», уже имеет три министерских портфеля и место спикера Парламента. Электорат этой партии значительно увеличивается в результате тиражируемых Полицией безопасности слухов о проникновении в страну террористов под видом беженцев.