Минск, 20 апреля, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Лишь реализация Минских соглашений способна обеспечить долгосрочную стабильность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом заявил журналистам полпред президента РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. «Именно поэтому считаю необходимым уже сегодня достичь договоренности о «дорожной карте», — отметил он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мячик

«Ее цель: решение задач политического урегулирования, сформулированных в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений. Такая «дорожная карта» российской делегацией подготовлена», — сказал Грызлов, отметив, что она предусматривает реализацию уже в первом полугодии 2016 года всех политических пунктов, предусмотренных Комплексом мер по выполнению Минских соглашений.

Очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится в Минске на фоне новой конфигурации власти на Украине.