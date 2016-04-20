Женева, Швейцария, 20 апреля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Глава делегации сирийского правительства в Женеве Башар Джафари считает, что приостановление переговоров оппозиционерами устранило «большое препятствие» для успеха мирного процесса. Об этом сообщает Associated Press.

Freedom House Сирийская оппозиция

Постпред Сирии при ООН назвал оппозиционных лидеров «экстремистами» и «наемниками».

Джафари сказал репортерам, что позиция правительства САР состоит в том, что политическое решение в Сирии подразумевает расширенное правительство национального единения, конституционные изменения и парламентские выборы. Те, кто думают иначе, «живут в иллюзиях» и напрасно «тратят наше и свое время», добавил дипломат.

Поддерживаемый Западом и Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам приостановил на этой неделе свое участие в мирных переговорах под предлогом продолжающегося нарушения режима прекращения огня. ВКП также отвергает участие президента Башара Асада в будущей политической жизни Сирии.

22 апреля спецпосланник ООН Стаффан де Мистура будет пересматривать ведение непрямых переговоров Дамаска и оппозиции.