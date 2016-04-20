Постпред Сирии: «оппозиционеры — экстремисты и живут иллюзиями»
Женева, Швейцария, 20 апреля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Глава делегации сирийского правительства в Женеве Башар Джафари считает, что приостановление переговоров оппозиционерами устранило «большое препятствие» для успеха мирного процесса. Об этом сообщает Associated Press.
Постпред Сирии при ООН назвал оппозиционных лидеров «экстремистами» и «наемниками».
Джафари сказал репортерам, что позиция правительства САР состоит в том, что политическое решение в Сирии подразумевает расширенное правительство национального единения, конституционные изменения и парламентские выборы. Те, кто думают иначе, «живут в иллюзиях» и напрасно «тратят наше и свое время», добавил дипломат.
Поддерживаемый Западом и Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам приостановил на этой неделе свое участие в мирных переговорах под предлогом продолжающегося нарушения режима прекращения огня. ВКП также отвергает участие президента Башара Асада в будущей политической жизни Сирии.
22 апреля спецпосланник ООН Стаффан де Мистура будет пересматривать ведение непрямых переговоров Дамаска и оппозиции.