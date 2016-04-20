Рига, 20 апреля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Центр государственного языка с февраля 2016 года не может найти работника, готового занять вакансию второго инспектора занимающегося контролем использования латышского языка в Даугавпилсе и во всей южной Латгалии (восточная часть Латвии) сообщает портал Mixnews.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

Несмотря на то, что с момента размещения информации прошло уже достаточно много времени, вакансия до сих пор не занята.

По данным даугавпилсских СМИ, интерес к этой должности невелик. Как сообщает портал gorod. lv, ранее в Даугавпилсе на этой ниве трудились три инспектора, сейчас осталось двое. Сообщается, что Центр государственного языка намерен провести проверку более шестисот работников структур самоуправления Даугавпилсского и Даугавпилсского края.

Напомним, несмотря на то, что в Латвии русский язык является родным для 37,5% жителей, он по-прежнему имеет статус «иностранного». Регулярно вводятся дополнительные нормы по ограничению использования русского языка, за соблюдением которых следит специальная государственная структура под названием «Центр государственного языка», прозванный в русскоязычной среде «языковой инквизицией».

В то же время в Латгалии (восточная часть Латвии) очень сильны позиции русского языка. Так, на прошедшем в 2012 году референдуме за придание русскому языку статуса государственного, «за» проголосовало 55,47% граждан, проживающих в этом регионе. А в самом крупном латгальском городе Даугавпилсе за русский язык проголосовало 85,18% избирателей.