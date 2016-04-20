Воронеж, 20 апреля, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Десятки километров коммунальных сетей на территории Воронежа являются бесхозными. Работа по их передаче администрацией ведется, однако когда ее удастся завершить — власти сказать затрудняются. Об этом сегодня, 20 апреля, говорилось на совете Воронежской городской думы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

ИА REGNUM Коммунальные сети

Только в 2015 году было выявлено бесхозных сетей тепло-, водо-, электроснабжения протяженностью в 70 километров — 212 объектов. Постепенно, после получения права собственности, они передаются обслуживающим организациям. Однако, как сообщил депутатам руководитель управления ЖКХ администрации городского округа Игорь Черенков, назвать сроки завершения этой работы невозможно: количество бесхозных сетей увеличивается за счет новостроек.

«Из-за сложности процедур оформления прав на новые объекты, противоречий в федеральном законодательстве, строителям легче обратится в органы местного самоуправления с просьбой об оформлении сетей в муниципальную собственность, как бесхозных объектов. Для подготовки технической документации на все выявленные объекты требуется около пятнадцати миллионов бюджетных рублей», — добавил Черенков.

Депутат Александр Трубецкой добавил, что брать эти сети на баланс эксплуатирующим организациям невыгодно.

«Нет общего механизма решения проблемы бесхозных сетей, — подчеркнул председатель Воронежской городской думы Владимир Ходырев. — Получается, что сейчас у нас брошенных коммуникаций на миллиарды рублей. Они могут стать активами наших муниципальных предприятий. Давайте создадим рабочую группу, которая сможет выработать единую политику по этому вопросу. Не должно быть брошенных сетей».

Добавим, что проблему бесхозных сетей — именно ее называют чиновники одной из основных при подготовке к отопительному сезону — воронежские власти пытаются решить не один год. Однако, судя по всему, количество таких объектов не снижается: по данным мэрии на 2012 год, бесхозных сетей насчитывалось чуть более 64 км. А в 2011 году сотрудники «Водоканала» выявили в городе 150 километров «ничьих» труб.