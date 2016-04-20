Минск, 20 апреля, 2016, 17:34 — ИА Регнум. В Вильнюсе 26 апреля пройдут литовско-белорусские межмидовские консультации. Об этом 20 апреля в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношения Белоруссии с Евросоюзом

«Во время переговоров стороны планируют предметно обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в сферах транспорта, транзита, энергетики и экологии, а также на тематику отношений Белоруссии с Евросоюзом, — сказано в официальном сообщении.

Делегацию МИД Белоруссии возглавит замминистра Елена Купчина. С литовской стороны участие в переговорах примут замминистра иностранных дел Литвы Андрус Кривас и глава министерства Линас Линкявичюс.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Евросоюз резко сократил «санкционные списки» и вывел из-под действия санкций десятки белорусских чиновников разного уровня (в том числе Александра Лукашенко), «силовиков» и пропагандистов, а также несколько госпредприятий. С тех пор не только членам семей фигурантов списков, но и им самим разрешено въезжать на территорию ЕС. Аналогичные решения приняли правительств сателлитов Евросоюза. Тем не менее, за прошедший период ни Лукашенко, ни кто другой из 12 высших должностных лиц постсоветской республики не посетили ЕС.