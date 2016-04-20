Киев заявил о гибели троих солдат ВСУ и ранении пяти за сутки
Киев, 20 апреля, 2016, 17:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Донецком направлении в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, пятеро — получили ранения. Об этом 20 апреля на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.
Он сообщил, что ВС ДНР уменьшили интенсивность обстрелов позиций ВСУ, выпустив в сторону украинских войск более 70 мин. Как именно погибли украинские солдаты, спикер уточнять не стал.
«Обстрелы украинских позиций произошли в районе Горловки, Верхнеторецкого, Авдеевки и на дальних подступах к донецкому аэропорту. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось девять вражеских обстрелов, в том числе семь минометных», — сказал Лысенко.
Полковник отметил, что Марьинка и Широкино были «горячими точками» на Мариупольском направлении.
«Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 14 вражеских обстрелов, в том числе четыре — минометных», — добавил Лысенко.
Он также предположил, что ВС ДНР готовятся к наступлению.
«Рассматриваются варианты проведения наступательных боевых действий на Донецком направлении, а также захват неконтролируемых населенных пунктов в т.н. «серой зоне» на Мариупольском направлении», — подчеркнул Лысенко.
Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на источник в силовом ведомстве ДНР, в ночь с 19 на 20 апреля на Донетчине подразделения ВСУ совершили обстрел позиций ВС ДНР на окраинах Донецка, Горловки и в районе ясиноватского блокпоста (под Ясиноватой) из танковых, артиллерийских и минометных орудий