Киев, 20 апреля, 2016, 17:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Донецком направлении в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, пятеро — получили ранения. Об этом 20 апреля на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

Он сообщил, что ВС ДНР уменьшили интенсивность обстрелов позиций ВСУ, выпустив в сторону украинских войск более 70 мин. Как именно погибли украинские солдаты, спикер уточнять не стал.

«Обстрелы украинских позиций произошли в районе Горловки, Верхнеторецкого, Авдеевки и на дальних подступах к донецкому аэропорту. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось девять вражеских обстрелов, в том числе семь минометных», — сказал Лысенко.

Полковник отметил, что Марьинка и Широкино были «горячими точками» на Мариупольском направлении.

«Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 14 вражеских обстрелов, в том числе четыре — минометных», — добавил Лысенко.

Он также предположил, что ВС ДНР готовятся к наступлению.

«Рассматриваются варианты проведения наступательных боевых действий на Донецком направлении, а также захват неконтролируемых населенных пунктов в т.н. «серой зоне» на Мариупольском направлении», — подчеркнул Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на источник в силовом ведомстве ДНР, в ночь с 19 на 20 апреля на Донетчине подразделения ВСУ совершили обстрел позиций ВС ДНР на окраинах Донецка, Горловки и в районе ясиноватского блокпоста (под Ясиноватой) из танковых, артиллерийских и минометных орудий