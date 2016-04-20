Киев, 20 апреля, 2016, 17:26 — ИА Регнум. На официальном сайте президента Украины зарегистрирована петиция, в которой предлагается заменить русские имена и фамилии граждан на украинские. Петиция зарегистрирована накануне, 19 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Авторы петиции, в частности, предлагают, чтобы фамилия Иванов была заменена на Иваненко, Кузнецов — на Кузьменко. Авторы уверены, что данная мера будет содействовать «дальнейшей декоммунизации» Украины.

Примечательно, что сама петиция написала частично на русском, частично на украинском языке.

При этом, тех, кто отказывается менять фамилию, авторы петиции предлагают лишить части гражданских прав или вовсе лишать украинского гражданства.

Петицию на данный момент поддержал только её автор. Чтобы президент Украины рассмотрел петицию, её должны поддержать 25 тысяч голосов за 92 дня.