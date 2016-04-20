Москва, 20 апреля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Действие льготной ставки НДС — 0% для железнодорожных перевозок в пригородном сообщении будет продлено до конца 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Законопроект был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с руководителем комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андреем Макаровым («Единая Россия»). В настоящий момент норма о нулевой ставке для электричек действует до 31 декабря 2016. В дальнейшем правительство РФ намерено разработать более эффективные меры для поддержки этой отрасли.

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«Для граждан этот закон дает то, что электрички не остановятся», — сказал Макаров, подчеркнув, что для ряда регионов электричка является единственным способом транспортного сообщения.

«Эта норма заканчивает свое действие через восемь месяцев. И сегодня, не дожидаясь окончания (действия данной нормы), мы решили продлить ее еще на один год. Что это принесет гражданам? Стоимость билетов в пригородном сообщении с 1 января 2017 года не будет повышена примерно на 20%, то есть она останется прежней», — отметил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Мартин Шаккум.