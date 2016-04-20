Осло, 20 апреля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Суд Осло оправдал террориста Андерса Брейвика в споре по поводу условий его проживания в тюрьме, передает Tagesspiegel. «Условия заключения Брейвика нарушают статью 3 Конвенции по правам человека», — говорится в постановлении суда. Ранее заключенный подал жалобу на власти Норвегии из-за своего содержания в одиночной камере.

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«Решающими факторами оказались длительность изоляции, недостаточное обоснование, ограниченные возможности для правовой защиты и отсутствие компенсирующих мер», — говорится в судебном решении.

Несмотря на уступки по условию содержания, жалоба о контроле переписки Брейвика была отклонена.

В июле 2011 года Брейвик привел в действие взрывное устройство, от которого в норвежской столице погибли 8 человек. Затем он застрелил 69 участников летнего лагеря социал-демократической молодежной организации на острове Утоя. Террориста приговорили к 21 году лишения свободы.