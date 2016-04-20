Москва, 20 апреля, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, продлевающие действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2021 года, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

ИА REGNUM Государственная дума

Законопроект был внесен группой депутатов от фракции «Единая Россия» во главе с руководителем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым по просьбе представителей малого бизнеса, которые работают в рамках действия этого налога. Согласно ныне действующим нормам, действие ЕНВД прекращается в 2018 году.

Законопроект продлевает действие льготного режима налогообложения на три года, считая с 2018 года. По истечении этого срока будет рассмотрен вопрос о необходимости трансформации или сохранении этого налога в том виде, как есть, подчеркнул Макаров.

«Это очень хороший сигнал для бизнеса. Слова главы правительства РФ Дмитрия Медведева о том, что мы будем повышать налоги, обретают свою реальность», — сказал Макаров. По его словам, налогообложение по ЕНВД касается более 2,5 млн физлиц.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) — система налогообложения для малого бизнеса, вводится в действие законами муниципальных районов, городских округов, городов федерального значения, применяется наряду с общей системой налогообложения и распространяется только на определенные виды деятельности.