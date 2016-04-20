Минск, 20 апреля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. «24−26 апреля 2016 года Республику Беларусь с официальным визитом посетит Великий канцлер Мальтийского ордена Альбрехт фон Бёзелагер (в иерархии ордена является премьер-министром и министром иностранных дел)», — сообщил 20 апреля в ходе брифинга пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Портрет рыцаря мальтийского ордена (фрагмент). Караваджо. 1610

Альбрехт фон Бёзелагер примет участие в мероприятиях, которые пройдут в рамках международной конференции «Чернобыль тридцать лет спустя. От аварийной ситуации к возрождению и устойчивому социально-экономическому развитию пострадавших территорий».

Также состоятся его встречи в Совмине и МИД Белоруссии, о переговорах с Александром Лукашенко ничего не сообщается.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальное состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, в том числе пути активизации сотрудничества в гуманитарной сфере», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске действует посольство Мальтийского ордена, который совместно с властями Белоруссии реализует несколько социальных проектов в постсоветской республике. Сближение официального Минска с Мальтийским орденом началось в период активного применения Евросоюзом и США санкций к чиновникам и госпредприятиям Белоруссии. Дипломаты Белоруссии регулярно контактируют с представителями Суверенного Военного Мальтийского ордена.