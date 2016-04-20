Рига, 20 апреля, 2016, 16:54 — ИА Регнум. На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за публикацию имен всех нечестных сотрудников Службы государственных доходов (СГД) и чиновников других госучреждений, сообщает LETA.

volna.org Гоголевский чиновники

Автором инициативы стал известный латвийский хакер Денис Чаловский, отбывший наказание в США.

Чаловский считает, что общество и налогоплательщики имеют право знать, за какие именно нарушения чиновники признаны нечестными, и в случаях, когда речь идет об уголовных преступлениях, их надо передавать под суд, чтобы они отвечали перед законом.

«В Латвии не должно быть людей, которые преступают закон, особенно среди тех, кто обязан следить за исполнением закона», — отмечает автор инициативы.

Публикация имен нечестных чиновников поможет навести порядок в госструктурах, снизить уровень коррупции в Латвии, а также защитить честных чиновников от давления начальства, которое может признать работника нечестным из личных мотивов, уверен автор инициативы.

Напомним, чтобы подать инициативу на рассмотрение в Сейм, необходимо собрать 10 000 подписей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 апреля премьер-министр Марис Кучинскис договорился с ответственными должностными лицами о переводе в порядке ротации недобросовестных сотрудников Службы госдоходов (СГД) на посты не относящиеся к структуре СГД и Министерства финансов.