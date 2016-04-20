Ярославль, 20 апреля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. 19 апреля АО «Газпром газораспределение Ярославль» приостановило подачу газа некоторым жителям Угличского района Ярославской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, от действий организации пострадали пенсионеры.

По заявлению администрации Угличского муниципального района надзорный орган провел проверку. Установлено, что «Газпром газораспределение Ярославль» проводит на территории Углича работы по приостановлению подачи газа в квартиры в связи с отсутствием договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

При этом в нарушение требований законодательства наряду с недобросовестными потребителями от услуги оказались отключены и пенсионеры, имеющие такие договоры.

По результатам проверки в адрес первого заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Ярославль» внесено представление. В тот же день, в 21.30 газоснабжение пострадавших граждан было возобновлено.

Кроме того, прокуратура направила в территориальное управление антимонопольной службы обращение по факту злоупотребления поставщиком газа доминирующим положением на рынке.