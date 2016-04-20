Москва, 20 апреля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о нормативах распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты между федеральным и региональными бюджетами, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. Законопроект был инициирован правительством РФ.

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«С 1 мая 2016 года предлагаются следующие нормативы распределения доходов от уплаты на нефтепродукты — 23% в федеральный бюджет, 77% в бюджеты субъектов РФ», — отметил замглавы Минфина Юрий Зубарев.

Предполагается, что дополнительные доходы от акцизов на нефтепродукты в 2016 году поступят в федеральный бюджет в объеме 68,5 млрд рублей. При этом доходы бюджетов субъектов РФ от акцизов на нефтепродукты в 2016 году увеличатся на 2,1 млрд рублей.

В 2017 году доходы от акцизов на нефтепродукты прогнозируются в сумме 351,6 млрд рублей, из них, в соответствии с законопроектом, подлежит зачислению в бюджеты субъектов РФ 270,7 млрд рублей, подсчитали в правительстве РФ.

«Речь идет о том, чтобы направить в федеральный бюджет только дополнительно собранные средства, объемы финансирования дорожного фонда не меняются. У нас есть общая ответственность за то, чтобы дорожное хозяйство не пострадало», — подчеркнул Зубарев. Средства, предназначенные на финансирование дорожного фонда, зачисляются в региональные бюджеты согласно бюджетному кодексу РФ.

«Рассказ о том, кто как долго работал над тем, чтобы деньги пошли на дороги — он тронул душу всех депутатов», — сказал, в свою очередь, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), напомнив, что ранее представители Минфина предлагали зачислять в федеральный бюджет все дополнительные доходы от акцизов."Если бы это был тост, я предложил бы выпить за то, чтобы справедливость в Минфине и справедливость вообще немного сблизились друг с другом. Президент задачу определил — деньги должны пойти на дороги. Эту задачу мы должны решать в рамках второго чтения», — подчеркнул Макаров.