Москва, 20 апреля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Заключение Надежды Савченко должно служить поучительным примером для того, чтобы пресечь военные преступления в дальнейшем. Об этом 20 апреля заявил публицист Анатолий Вассерман, выступая в программе «Время покажет» на «Первом канале».

Alejandro Rdguez За тюремной решёткой

«Почему вор должен сидеть в тюрьме? Чтобы другим неповадно было. Так и тут — Савченко виновна в убийстве нескольких десятков мирных граждан, при этом она видела, что корректирует огонь по мирным гражданам», — заявил Вассерман.

При этом России не следует обращать внимание на мнение западных наблюдателей, которые, как правило, слабо разбираются в сложившейся ситуации с Савченко, считает публицист: «Идти на поводу у не разбирающихся в теме людей — самоубийство для любой страны. Если вы предлагаете ориентироваться на их мнение, то можете с таким же успехом предложить мыло и веревку».

Такая позиция никак не мешает тому, чтобы продолжать отстаивать интересы российских политзаключенных, подчеркнул Вассерман. «Что касается двух наших парней, то кроме военных преступников — которые находятся именно в плену, а не в заключении у донецкого ополчения — находятся многие тысячи честных украинских солдат, которые хотя и защищали заведомо неправое дело, но преступлений не совершали. Вот на них и надо менять наших заложников, оказавшихся у киевских террористов», — заключил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Надежда Савченко была признана Донецким городским судом Ростовской области причастной к убийству российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе летом 2014 года. Украинская диверсантка приговорена к 22 годам пребывания в колонии общего режима.