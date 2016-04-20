Ярославль, 20 апреля, 2016, 16:46 — ИА Регнум. 23 апреля в 12.30 в Ярославле состоится второй митинг за отставку руководства города — и.о. мэра Алексея Малютина и заместителя мэра по экономике Игоря Блохина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из организаторов митинга, лидер фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете города Анатолий Каширин. Митинг пройдет на площади Юности, организаторы заявляют до 2 тысяч участников.

«Думаю, народу будет прилично, потому что обиженных много, они всем успели насолить. Этот митинг является продолжением того митинга, который прошел месяц назад. Тогда в нем приняли участие спортсмены, недовольные реорганизацией спортшкол. Была принята резолюция с требованием принять меры. Никаких мер не принято. Думаю, сейчас придут и предприниматели — владельцы ларьков, которые мэрия хочет снести, и родители ребят, которые занимаются в спортшколах, и родители детей из футбольной школы «Шинника», уж я не говорю о тех, кто возмущен состoянием дорог в Ярославле. Что у нас ни делает городская власть, отовсюду торчат уши и все неприятно попахивает. Хочется поднять ее за эти уши и посмотреть, что попахивает», — высказал свое мнение корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.

По словам организатора митинга, резолюцию за отставку Алексея Малютина и Игоря Блохина будет направлена губернатору области Сергею Ястребову, и, возможно в федеральные органы власти.

«Организаторы еще будут собираться и решать, кому отправить резолюцию. В интернете идет сбор подписей под аналогичной петицией на имя Владимира Путина, там уже больше 2000 подписей. Требование об отставке Малютина и Блохина выдвигает уже не только оппозиция, но и некоторые представители «Единой России», — сказал Анатолий Каширин.

В числе организаторов митинга значатся лидер КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев и депутат Сергей Балабаев.

Алексей Малютин исполняет обязанности мэра Ярославля с 3 июня 2015 года, до этого он являлся председателем муниципалитета Ярославля. Избранный мэр города Евгений Урлашов находится в местах лишения свободы, он подозревается в коррупции. В настоящий момент идет суд, который должен определить виновность политика.