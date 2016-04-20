Рига, 20 апреля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Ожидается, что Латвию с визитом посетит Далай-лама, об этом на заседании парламентской комиссии по иностранным делам заявили депутаты Сейма, сообщает портал Mixnews.lv.

Yancho Sabev Далай-лама

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, комментируя грядущий визит, сказал, что Латвия является «демократичным и открытым государством», у которого нет причин отказывать Далай-ламе в посещении страны. Вместе с тем он подчеркнул, что Латвия выступает за территориальную интеграцию Китая и стремится к конструктивному диалогу с Китаем на политическом и экономическом уровне.

Не обошлось и без привычного для Латвии поиска «российского следа». Так, руководитель комиссии Ояр Эрик Калниньш сказал, что ходили слухи, будто этот визит Далай-ламы в Латвию финансируют российские буддисты. В сою очередь глава МИД Латвии на это ответил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

«Этот визит не организует латвийское правительство. Это частное мероприятие, и именно так его надо воспринимать», — сказал Ринкевич.

Напомним, Далай-лама уже был с визитом в Латвии в 2014 году.