Сургут, Югра, 20 апреля, 2016, 17:18 — ИА Регнум. В Сургуте отказались от первомайской демонстрации. Причиной этого стала Пасха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Владимир Маковский. Пасхальный стол. 1916

Решение о непроведении демонстрации принял Совет объединения организаций профсоюзов Сургута и Сургутского района.

«В этом году 1 мая совпадает с большим религиозным праздником — православной Пасхой. В 2005 году первомайское шествие также совпадало с православной Пасхой и совместным решением профсоюзов города от его проведения тогда также отказались», — пояснили в горадминистрации Сургута, добавив, что заявки на шествие от представителей профсоюзов не поступило.

Как сообщила «Сургутской трибуне» председатель объединения организаций профсоюзов города Любовь Андриади, от первомайского шествия трудящиеся югорского города отказались еще в марте.

«Мы вышли с инициативой, руководствуясь прежде всего соображениями безопасности жителей Сургута. Сегодня ситуация такова, что любое массовое мероприятие может стать мишенью для всевозможных негативных проявлений и атак. А тот факт, что политический праздник совпал с православной Пасхой, может лишь усугубить ситуацию. Мы взяли в расчет и тот факт, что на правоохранительные органы города ложится в эти дни огромная нагрузка: патрулирование улиц в канун Пасхи в связи с проведением в храмах Сургута ночной службы, плюс первого мая масса горожан устремятся в храмы, плюс проведение традиционного шествия — все это, согласитесь, контролировать очень и очень сложно», — пояснила изданию Любовь Андриади.

Вопрос о невыполнении постановления Исполкома ФНПР от 17.02.2016 г. № 2−13 будет рассмотрен на заседании Президиума ТМООП «Тюменский облсовпроф» 21 апреля, сообщают профсоюзные деятели.

Между тем, в Федерации независимых профсоюзов России осудили это решение.

По предварительной информации, поступившей в ФНПР из федеральных округов, число участников первомайских мероприятий по первичным данным, составит более 2 млн. 304 тыс. членов профсоюзов, в том числе от молодежи — более 826 тыс. человек. В 1014 городах и районных центрах Российской Федерации пройдут шествия и митинги. Наиболее массовые акции предполагаются в следующих городах: Москва (120 тыс.), Якутск (40 тыс.), Ярославль (44 тыс.), Пермь (37 тыс.), Иваново, Самара, Ижевск (30 тыс.), Магадан (20,5 тыс.), Рязань, Курск, Новотроицк, Екатеринбург (20 тыс.).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в югорском отделении КПРФ, по официальным данным полиции в 2015 году на первомайскую демонстрацию вышло около 35 тысяч жителей этого города, а храмов вместимостью до 200 человек в Сургуте насчитывается всего 16.

«Решения администраций муниципальных образований по празднованию официальных праздников РФ должны быть направлены на объединение жителей, а не на их разделение по вероисповеданию, — комментируют ситуацию в КПРФ. — Особенно в Ханты-Мансийском автономном округе — регионе, где сама история его освоения связана с многонациональным советским народом, который одинаково весело отмечал и Пасху и Ураза-байрам. Это позиция не только КПРФ. Это — требование здравого смысла и законодательства».

А лидер данной партии Геннадий Зюганов считает, что праздник Христова Воскресения нисколько не противоречит солидарности трудящих. «Потому что Христос был первым коммунистом в новом летоисчислении. Он возвысил свой голос за сирых, за страждущих, за бедных, за больных, за убогих — всех, кому плохо и тяжело. И в этом отношении, если бы он был жив, он бы был в наших колоннах», — передает заявление главы ЦК КПРФ ТАСС.