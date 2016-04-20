Москва, 20 апреля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Законопроект, конкретизирующий понятие «политическая деятельность» для некоммерческих организаций (НКО), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. К формам политической деятельности законопроектом относится участие НКО в митингах и шествиях, в деятельности, направленной «на получение результата на выборах» или в референдуме.

ИА REGNUM Государственная Дума

Кроме того, к политической деятельности НКО относится наблюдение за проведением выборов, референдума, участие в формировании избирательных комиссий и в работе партий. Ею также признаются публичные обращения к госорганам об «отмене законов или правовых актов», распространение оценок госполитики, а также формирование общественно-политических взглядов путем соцопросов.

При этом оговаривается, что к политической не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, соцобслуживания, защиты материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни, а также благотворительная деятельность.

Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин («Единая Россия») сослался на постановление Конституционного суда. «Фактически (в законопроекте) речь идет о позициях, которые обозначил Конституционный суд», — подчеркнул парламентарий.