Керчь, Крым, 20 апреля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В военном параде Победы 9 Мая в Керчи примут участие более 900 военнослужащих ЧФ, ЮВО, МВД и МЧС, будет задействована военная техника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

topwar.ru 24 июня 1945 года — первый Парад Победы

В городе-герое Керчи военный парад в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станет третьим по счету, при Украине парады не проводились.

«По центральной улице города в составе трех парадных батальонов и пяти парадных рот пройдут более 900 военнослужащих, которые представляют отдельную бригаду береговой обороны, артиллерийский полк, полк радиационной, бактериологической и химической защиты ЧФ, а также подразделения Южного военного округа, внутренних войск и МЧС России. Марш пройдет под аккомпанемент сводного военного оркестра», — сообщили в пресс-службе ЧФ.

Также военные сообщили, что в механизированной колонне на параде пройдут пусковые установки комплексов С-300, установки с реактивными системами залпового огня «Град» и бронетранспортеры БТР-80.

Как сообщало ИА REGNUM, в военном параде Победы 9 Мая в Севастополе примут участие более 1300 военнослужащих ЧФ, МВД и МЧС, будет задействовано более 30 единиц вооружения и военной техники.