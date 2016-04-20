Мурманск, 20 апреля, 2016, 16:19 — ИА Регнум.



Георгиевская лента к 9 мая

В единый день старта Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 22 апреля волонтёры мурманского автономного учреждения молодёжной политики «Объединение молодежных центров» проведут массовую раздачу георгиевских лент заполярным жителям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в организации. «Всего планируем раздать около 5 тысяч лент, — прокомментировала специалист по связям с общественностью Елена Кононова. — Эта акция очень популярна, по сравнению с прошлым годом количество ленточек увеличилось, да и желающих поучаствовать в этой акции тоже прибавилось». Как отметила Кононова, волонтёров с ленточками можно будет увидеть на пяти площадках областного центра, в том числе в Росляково и Абрам-Мысе. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, георгиевская ленточка — это символ Дня Победы. Повязав её, люди ыражают свою благодарность ветеранам войны, гордость за их подвиг, почитают память фронтовиков, партизан, тружеников тыла, воинов, погибших при защите Отечества. Цвета георгиевской ленты стали цветами военной доблести и славы.