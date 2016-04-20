Эр-Рияд, 20 апреля, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама прибыл 20 апреля в столицу Саудовской Аравии с официальным визитом, в рамках которого он проведет встречу с королем страны Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом перед саммитом лидеров государств Персидского залива, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношения США и Саудовсокй Аравии

Саммит пройдет 21 апреля, его основными темами, скорее всего, станут Иран и напряженная ситуация в регионе. Это четвертый и, скорее всего, последний визит главы Белого дома в Эр-Рияд.

В ходе своего визита президент США постарается убедить Саудовскую Аравию и других союзников Вашингтона в Персидском заливе в приверженности США их безопасности, а также попытается найти способ снижения религиозной напряженности в регионе.

В Совет по сотрудничеству стран Персидского залива входят Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, в которых, за исключением Омана, правят в основном суннитские монархий.

В этих странах шиитский Иран рассматривается в качестве угрозы их безопасности ввиду участия Тегерана в событиях в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане.

Данные разногласия получили продолжение 20 апреля, после того как верховный лидер Исламской Республики аятолла Хаменеи выступил против попыток Эр-Рияда изолировать союзника Тегерана ливанскую шиитскую организацию Хезболла.

В свою очередь, Белый дом поддерживает мнение стран Персидского залива о том, что Тегеран играет дестабилизирующую роль. В Вашингтоне всё же отметили, что существует надежда на то, что между обеими сторонами удастся добиться «холодного мира».

Принимая главу Белого дома, король Саудовской Аравии заявил, что рад визиту президента США, тогда как сам Обама выразил благодарность Салману за организацию саммита.