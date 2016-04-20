Москва, 20 апреля, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Освобождение диверсантки Надежды Савченко станет колоссальным прецедентом, который послужит легитимации военных преступлений. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков, выступая 20 апреля в программе «Время покажет» на Первом канале.

Тюрьма Либби. Дэвид Блит. 1863

«Дело Савченко исключительно важное. Это первый случай, когда Россия осудила украинского военнослужащего за военное преступление — за убийство журналистов и мирных граждан. Это колоссальный прецедент», — заявил Марков.

«Если Запад вызывает Савченко к себе, то показывает всем остальным: вы можете убивать любое количество мирных жителей, любое количество россиян, любое количество журналистов. Вы будете спасены, вы станете национальными героями и депутатами парламента», — заявил политолог.

«А наша задача — показать, что если ты военный преступник, то ты будешь гнить в тюрьме. Никакого героизма. Никакой свободы», — подчеркнул Марков.