Брюссель, 20 апреля, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Власти Евросоюза предъявят компании Google обвинения в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает The Wall Street Journal.

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По их мнению, Google злоупотребляет господствующим положением на рынке мобильных систем для продвижения сервисов своей разработки. В частности, Google Search является эксклюзивным поисковым сервисом на большинстве Android-устройств, проданных компанией Google в Европе.

Кроме того, практика лицензирования, применяемая Google, не позволяет пользователям выбирать для установки на свои смартфоны браузеры и поисковые системы, конкурирующие с разработками Google.

Компании Google будут предъявлены три обвинения по поводу интернет-рекламы, сборов новостных заметок, путешествий и онлайн-карт. Если компания будет признана виновной, её оштрафуют на 10% от годовой выручки по каждому из этих видов деятельности.

Сообщается, что регуляторы рынка продолжают изучать деятельность Google, а значит, компании могут быть предъявлены новые обвинения. Стоит отметить, что в 2016 году больше половины чистого дохода компании (примерно 43 миллиарда долларов) будет приходиться на выручку от мобильной рекламы.