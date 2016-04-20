Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2016, 15:49 — ИА Регнум.

Книгохранилища Ростовской области вновь примут участие в общероссийской акции «Библионочь — 2016», которая в текущем году пройдет под девизом «Читай кино!». Как сообщили ИА REGNUM 20 апреля в городской администрации, в областном центре пройдут как традиционные мастер-классы и викторины, так и литературные кинопробы, встречи с известными людьми.

dspl.ru Логотип «Библионочи-2016» в ДГПБ

Множество мероприятий ожидают гостей Донской государственной публичной библиотеки. Здесь с 17 часов до полуночи состоятся творческие встречи с писательницей Марией Метлицкой, кинооператором Александром Мясниковым и актёром театра и кино, народным артистом России Игорем Богодухом. Побеседовать о тонкостях киноиндустрии можно будет также с российским режиссером Виктором Шамировым.

Ожидаются два литературных квеста. «За Синие Горы» будет посвящен произведениям Ильфа и Петрова, а также фантастическому роману Джона Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».

Посетив мастер-классы, можно будет увидеть, как создаются анимационные ролики, узнать о том, как операторам избежать ошибок на съемках. Дадут уроки также профессиональные гримеры.

Кроме того, организаторы обустроят индейский этнолагерь, проведут литературный марафон по написанию оригинального сценария для театра Карабаса-Барабаса, театр теней представит «Маленького Принца».

В библиотеке имени Герцена состоятся литературная кинопроба «Давайте помечтаем, кто ты из героев Чехова?», встреча с вдовой советского актера Михаила Пуговкина, мастер-класс «Раскадровка», викторина «Угадай мелодию!», а также шоу-программа «Некриминальное чтиво».

А в библиотечно-информационном центре имени Тургенева акция пройдет под девизом «Виват, кино России». Гости услышат музыкальное попурри из художественных фильмов, посмотрят фильм «А зори здесь тихие…», а юных читателей заинтересуют сказками Александра Роу.