Вашингтон, 20 апреля, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Американские ученые, опираясь на базу данных Центра контроля и предотвращения болезней, выяснили, что большая часть смертей происходит в субботу, сообщает Livescience.

Смерть Альбины. Джон Кольер. 1895

Изученная ими база данных содержит сведения о причинах и времени смерти всех умерших в США с 1999 по 2014 год. Из 39 миллионов смертей, зафиксированных в этот период, большая часть пришлась на субботу.

В этот день недели по разным причинам умерли более 5,7 млн человек. Самыми распространенными причинами ухода из жизни признаны сердечные заболевания, рак, болезни органов дыхания, несчастные случаи, инсульты, болезнь Альцгеймера, диабет, грипп и пневмония, заболевания почек и самоубийства. Затем идут заражения, болезни печени, болезнь Паркинсона, передозировка наркотиков и СПИД.

Для сердечников самым смертоносным днем недели является понедельник. Во вторник чаще всего люди умирают от гриппа и пневмонии, в то время как гибель в ДТП в этот день наиболее редка по сравнению с другими днями недели.

Среда полностью оправдывает свое название — на нее приходятся средние значения и количества и причин смертей. В четверг реже всего люди умирают от сердечных приступов, диабета и огнестрельных ранений.

На пятницу и субботу приходится наибольшее количество смертей от несчастных случаев и автокатастроф, Кроме того, в субботу чаще погибают от яда растений или иных живых существ.