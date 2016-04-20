Ярославль, 20 апреля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля призвали мэрию упростить порядок получения компенсационных выплат за утраченное жилье жителям 4 подъезда дома 11 на ул. 6-й Железнодорожной, где 14 февраля произошел взрыв бытового газа. 19 апреля этот вопрос был рассмотрен на заседании рабочей группы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия города подготовила постановление, определяющее порядок получения выплат, однако оно вызвало недовольство депутатов ввиду сложности формальных процедур. Согласно разработанному мэрией порядку решение о выплате денег пострадавшим может быть принято через 65 дней после обращения жителя разрушенного подъезда или его наследников, после чего на перечисление денег у мэрии есть еще 3 месяца. Кроме того, пострадавшим нужно представить большое количество документов, включая справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

Депутаты призвали сократить ряд процедур в два раза, а срок перечисления денег до одного месяца. Кроме того, прозвучало предложение совместить некоторые формальные процедуры. В частности, предложенный городскими властями порядок предполагает сначала принятие решения о том, что житель имеет право на компенсацию, а после он должен оформить договор передачи разрушенной квартиры в муниципальную собственность. Депутаты призвали делать это одновременно.

Представители исполнительной власти пообещали рассмотреть предложения депутатов и внести изменения в проект постановления. Недовольство депутатов вызвал тот факт, что решение о выплатах было принято еще в феврале, а механизм его реализации городские власти разработали только в апреле, окончательно же он не утвержден до сих пор. Жители пострадавшего дома продолжают жить в гостиницах (за счет средств городского бюджета) и у родственников.

В мэрии сложность порядка получение выплат объясняют проблемами, которые возникают с жителями пострадавшего дома и наследниками погибших.

«Один из жильцов 4-го подъезда, у которого квартира была в социальном найме, уже после взрыва сумел приватизировать ее и теперь претендует на компенсацию из бюджета. У погибших объявились несколько наследников, и у каждого свои юристы и риэлторы. Каждый случай необходимо тщательно взвесить, чтобы выплатить деньги только тем, кто действительно имеет на это право», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник мэрии Ярославля.

До сих пор не решен вопрос с жильцами 1−3 подъездов. Дом постановлением мэрии призван аварийным и подлежащим расселению, однако сейчас право на компенсации имеют только жители 4 подъезда, разрушенного взрывом. Председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин предложил собрать внеочередное заседание муниципалитета в апреле для принятия решения о расселении всего дома. По словам Зарубина, принципиальная договоренность с мэрией об этом достигнута. Депутаты выразили готовность собраться в любой день, однако проект решения в муниципалитет пока не внесен.

В результате взрыва бытового газа на улице 6-й Железнодорожной 14 февраля 2016 года погибло 7 человек, 3 получили тяжелые ранения.