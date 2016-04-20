Москва, 20 апреля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Вице-премьер Ольга Голодец на заседании коллегии Минздрава РФ в Доме правительства заявила, что в России есть потенциал для серьезного роста продолжительности жизни.

Три возраста человека. Джорджоне. 1510

По ее словам, внедряемая система управления должна «привести к новому результату»: «продолжительность жизни — 75 лет». Голодец пояснила, что для такого роста есть все необходимое: профессиональные доктора и развитая система.

Напомним, по данным из отчета правительства Государственной думе РФ, в России растет продолжительность жизни, которая в 2015 году составила 71,4 года (рост на 0,5 года по сравнению с 2014 годом) и достигла абсолютного исторического максимума.

У женщин этот показатель составил 76,6 года (рост на 0,13 года), а у мужчин — 65,9 года (рост на 0,53 года).