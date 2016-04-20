Осло, 20 апреля, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Правительство Норвегии разработало специальную стратегию развития и укрепления отношений с Польшей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе внешнеполитического ведомства королевства, комплексный документ охватывает все аспекты сотрудничества двух стран: внешнюю и отчасти внутреннюю политику, культуру, науку, образование, экологию и так далее.

włodi/flickr Польша ориентируется на Норвегию

Как поясняют в министерстве иностранных дел Норвегии, страна намерена систематически работать с теми государствами, которые представляют для нее «особый интерес». В качестве одного из них неслучайно была выбрана Польша. Во-первых, основным приоритетом норвежской внешней политики остается европейское направление, а Польша — активный член ЕС, при поддержке которого Норвегия и намерена отстаивать свои интересы, поясняют власти королевства. Во-вторых, восточноевропейская страна с населением 38.2 млн человек — это крупнейший рынок и шестая по величине экономика Европы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015-м году в рамках ЕС именно на Польшу пришлась большая часть рыбного экспорта (6.9 млрд крон). Страна является своеобразными «европейскими воротами» для норвежской рыбы: там она перерабатывается и далее распространяется по Европе. Помимо этого, Польша важна как один из главных импортеров норвежских оборонных технологий. Северное королевство, в свою очередь, привлекает польских студентов и иммигрантов.

Внешнеполитическое ведомство также отмечает «заслуги» Польской республики в создании и продвижении программы «Восточное партнерство». Благодаря тесным связям с Украиной, считают в МИДе, Польша — важный партнер, который поможет Норвегии в проведении ее собственной политики в отношении восточноевропейских стран.

Документ будет подписан всеми норвежскими министерствами. В качестве приоритетных в нем выбраны 15 областей взаимодействия. Среди них европейская политика, Арктика, безопасность и оборонная политика, права человека и демократия, бизнес-сотрудничество, климатическая и энергетическая политика, контроль за биоразнообразием и загрязнениями, политика в области правосудия и внутренних дел, региональное и местное сотрудничество, публичная дипломатия, здравоохранение, сотрудничество в области культуры, науки и высшего образования, семейная политика. Одним из итогов реализации стратегии, как рассчитывают ее создатели, должно стать формирование положительного образа Норвегии в глазах поляков.

Ответственными за исполнение документа являются министерство иностранных дел Норвегии и посольство в Варшаве, главным оператором выступает Агентство норвежских грантов (EEA and Norway Grants), курируемое МИД.