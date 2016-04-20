Москва, 20 апреля, 2016, 15:30 — ИА Регнум. «Земля купается в нефти», — заявил 20 апреля на круглом столе в пресс-центре ИА REGNUM «Сколько в России и мире осталось нефти и газа?» главный геолог ФГУП «Росгеолэкспертиза», доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов. Таким образом, он опроверг опасения тех, кто считает, что нефть на планете заканчивается.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

После открытия российского ученого Владимира Ларина, автора металлогидридной теории строения Земли о дегазации водорода из её недр стало очевидно, подчеркнул участник круглого стола, что Земля состоит из водорода, его 60%, а не 1%, как считалось раньше. Водород находится везде и это делает несостоятельной органическую теорию происхождения нефти. «Водород — это главный ингредиент нефти, водород и углерод, поэтому органическая теория, которая базируется на том, что нефть образуется только за счет переработки органики до открытия теории Ларина имела право на существование, но теперь таких оснований не стало», — отметил Владимир Полеванов.

По его словам, сама природа «провела эксперимент», доказав, что реально нефти на месторождениях добывается больше, чем должно быть по прогнозам. Более того, она возобновляется через 10 лет, если «оставить месторождение в покое». «Практически во всех крупных нефтегазовых регионах Мира доказана несопоставимость их ресурсного потенциала возможностям формирования нефти за счёт органики соответствующих бассейнов в пределах осадочного чехла. Так в «мировой кладовой» традиционных углеводородов — в районе Персидского залива — за счёт органики так называемых нефтематеринских свит даже при условии их абсолютно полной переработки в нефть и газ могло бы образоваться не более 7% от тех запасов, что там уже добыты и разведаны», — подчеркнул участник круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM.

Напомним, что 20 апреля проходит заседание экспертного клуба. Специалисты обсуждают ситуацию с мировыми и российскими запасами углеводородов. По данным министра природных ресурсов Сергея Донского, озвученным в интервью «Российской газете», разведанных запасов нефти в России для обеспечения добычи хватит лишь на 28 лет. На разработке возобновляемых источников энергии намерен сосредоточится Фонд семьи Рокфеллеров (RFF), который недавно объявил о намерении как можно быстрее избавиться от активов в угольных и нефтяных компаниях.