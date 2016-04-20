Стокгольм, 20 апреля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Делегация шведских бизнесменов во главе с министром энергетики Ибрагимом Байланом отправилась с рабочим визитом в Турцию и Иран. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства королевства, цель поездки — продвижение шведских «умных» технологий на ближневосточных рынках, а также развитие двусторонней торговли с этими странами.

Petteri Sulonen Неработающая линия элетропередач

Шведский бизнес интересует, главным образом, сфера энергетики. «Турция и Иран находятся в процессе расширения и модернизации своих электрических сетей и других частей энергосистемы. У шведского бизнеса есть технологические решения, они конкурентоспособны и могут посодействовать переходу ряда рынков на более устойчивые источники энергии», — пояснил Ибрагим Байлан.

В Турции делегация Швеции будет находиться с 19-го по 22-е апреля, где примет участие в специализированном конгрессе, а также встретится с представителями правительства страны. В Иране шведы пробудут до 24-го апреля. Отметим, в конце прошлого года — в декабре — Тегеран уже посещал министр по делам бизнеса и инноваций Микаэль Дамберг. Правительство Швеции отмечает: санкции, снятые с Ирана, открывают хорошие возможности для экономического сотрудничества.