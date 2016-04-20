Санкт-Петербург, 20 апреля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Самым состоятельным чиновником Ленинградской области в 2015 году стал заместитель председателя правительства — глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. В минувшем году он заработал более 16,7 млн рублей. Такие данные сегодня, 20 апреля, опубликованы на официальном сайте областного правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Боярин с кубком (фрагмент). Константин Маковский. 1880-е

В собственности «экономического» чиновника Ленобласти есть квартира площадью 175 кв. метров, а также половина земельного участка и дома. В гараже у Дмитрия Ялова стоит легковой автомобиль Mercedes ML400, а также мотоцикл Yamaha RFX10ST2S и прицеп Respo M35L.

Второе место «доходного» рейтинга областных чиновников занял руководитель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Андрей Гаврилов. Он задекларировал за 2015 год 11,2 млн рублей. Доходы у него возросли за счет продажи 2/3 долей в квартире. Гаврилов является собственником земельного участка площадью 2 тыс. кв. метров, квартиры, нежилого помещения и других объектов.

Замыкает тройку лидеров зампред председателя правительства региона по ЖКХ, энергетике и транспорту Олег Коваль с доходом в 6 млн рублей. Ему принадлежат четыре земельных участка общей площадью свыше 33 тыс. кв. метров, а также половина долей двух земельных участков. Чиновник владеет пятью квартирами, садовым домом и нежилым помещением. Ни одного автомобиля у Коваля нет — чиновник задекларировал только мотовездеход, снегоход, моторную лодку и бортовой прицеп.

Читайте ранее в этом сюжете: Вертолеты, Porsche и богатые жёны: депутаты Ленобласти отчитались о доходах

Далее в неофициальном «рейтинге» следует председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов, заработавший в прошлом году больше 5 млн рублей, и председатель комитета государственного финансового контроля Марина Ляхова, заработавшая 3,7 млн рублей.

Зампред правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин указал в декларации доход в 3,5 млн рублей. Земельный участок, жилой дом и квартира находятся в пользовании чиновника. В гараже «строительного» зампреда — престижный BMW X5. К слову, его доходы увеличились в том числе за счет продажи машины Range Rover Evoque.

Самый скромный доход среди чиновников Ленобласти — у главы комитета по труду и занятости населения 47-го региона Алексея Брицуна. За минувший год он заработал 1,4 млн рублей.

Меньше всех среди заместителей главы правительства области в 2015 году задекларировал зампред по безопасности Андрей Бурлаков — его доход составил 2,43 млн рублей. В собственности у него есть земельный участок, дом и мотовездеход.

Зампред главы правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов заработал в минувшем году 2,45 млн рублей. В его собственности два земельных участка, дом, квартира и гараж, а также легковой Toyota Highlander и прицеп. Чуть больше заработал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Перминов — он задекларировал доход в 2,48 млн рубля и земельный участок.

Глава комитета финансов Роман Марков с доходом в 2,5 млн рублей имеет в собственности квартиру и мотоцикл BMW. Его супруга заработала вдвое больше и имеет в собственности автомобиль Land Rover Discovery 4, а также несколько земельных участков, квартир и дом.

Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк задекларировал 2,6 млн рублей за 2015 года. В его собственности два земельных участка и жилой дом, а также автомобиль Honda CR-V, мотовездеход, снегоход, катер и прицеп.

Руководитель аппарата губернатора и правительства Ленобласти Михаил Лебединский заработал в 2015 году 2,8 млн рублей. Также он задекларировал земельный участок, квартиру, дом, автомобили Mitsubishi L200 и Kia Sorento, снегоболотоход и моторную лодку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Ленобласти задекларировал доход в 5,3 млн рублей, что оказалось почти вдвое меньше, чем заработала его супруга. Своей недвижимости у главы региона не имеется.