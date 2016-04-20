Барнаул, 20 апреля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 20 апреля 2016 года, на всей территории Алтайского края установлен особый противопожарный режим. Постановление об этом подписано губернатором Александром Карлиным, — уведомил официальный сайт региона.

altailes.com Так продолжается алтайский лес

«На период действия особого противопожарного режима запрещено посещение гражданами лесов, разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального запаса, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, на предприятиях», — поясняется в уведомлении.

В администрации Алтайского края напомнили также, что в связи с введением особого пожароопасного режима нарушителям полагаются штрафы в двойном размере. Так, с 20 апреля за разведение костров в лесах физическим лицам придется заплатить до 10 тыс. рублей, должностным — до 100 тыс. рублей, а юридическим — до 2 млн. рублей. К сумме штрафа также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного лесному фонду и затраты на тушение.

За сжигание травы на полях и в населенных пунктах физические лица должны заплатить до 8 тыс. рублей, должностные — до 60 тыс. рублей, юридические — до 1 млн. рублей.

Если же огонь причинил существенный ущерб или привел к гибели людей, наступает уголовная ответственности, — подчеркивают краевые власти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, уже несколько дней кряду, установилась летняя погода: сегодня, к примеру, столбик термометра в его столице — Барнауле — перевалил за 20-градусную отметку. В таких условиях на территории Алтайского края уже случилось множество локальных возгораний.

«По данным космического мониторинга, зафиксировано 202 термически активные точки», — заявил накануне, в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, первый вице-губернатор Сергей Локтев.

Он подчеркнул, что руководителям всех территорий региона необходимо предпринять надлежащие меры по недопущению возникновения неконтролируемых отжигов и сельхозпалов, и особое внимание уделить информационно-профилактической работе с населением.

«Погодные условия в этом году имеют особенности, процессы развиваются с опережением на 1−2 недели среднемноголетних сроков. Значительная часть ландшафта и лесных территорий на юго-западе и западе Алтайского края уже подсушены, что создает дополнительные угрозы возникновения и распространения ландшафтных и лесных пожаров», — об этом губернатор Александр Карлин предупреждал еще на прошлой неделе — 11 апреля.