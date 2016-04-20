Москва, 20 апреля, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Обменивать Надежду Савченко на кого-либо ещё не имеет никакого смысла, уверен политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 20 апреля, выступая в программе «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян о Надежде Савченко

«Савченко убила людей. Её ни на кого менять не надо», — высказался Кургинян.

Всю ситуацию вокруг голодовки Савченко и её условий пребывания в заключении политолог расценил как спектакль и «сумасшедший дом».

«Большинство здесь сидящих прекрасно понимает, что даже лечебные голодовки, которые делаются с Боржоми и очистительными процедурами не длятся больше 28 дней. Потом смерть. Поэтому когда говорят, что 132 дня, или что-либо ещё, это сумасшедший дом», — добавил он.

«Более того, как наблюдатель в горячих точках, я точно знаю, чтобы спецназ в зоне боевых действий начал признавать, что он является спецназом ГРУ, это такой же анекдот, как 132 дня голодовки», — продолжил он, добавив, что «это люди, которые проходят тесты на готовность терпеть пытки».

«Эти люди прекрасно понимают, что если они не признаются, тогда они герои, и их будут вызволять. Когда признаются, ситуация уже другая», — подчеркнул Кургинян.

«Савченко, по всей ее биографии, очевидная американская агентесса. Очевидная, просто выпуклая, понимаете? И именно потому именно за неё так орут. Сколько людей находится в тюрьмах? Достаточно. Но орут именно за неё», — указал политолог.

«Значит, мы меняем условно другую агентессу на эту. Кто больше всего боится этого? Тимошенко. Как только появляется Савченко там, она сжирает Тимошенко. Поэтому главный смысл того, кто не хочет, чтоб она вернулась — это Тимошенко. Кто выгоднее для Порошенко? Вопрос сложный. Вообще, скорее Савченко», — подчеркнул он.

«Главное же заключается в том, что тут есть ещё одно обстоятельство, которое мы вообще не можем обсуждать — как поведет себя госпожа Савченко, если её выпустят. И это не вопросы для публичного широкого обсуждения», — заключил Кургинян.

Напомним, гражданка Украины Надежда Савченко была приговорена к 22 годам заключения за причастность к гибели журналистов ВГТРК в Донбассе в 2014 году. Суд состоялся 22 марта этого года в Ростове-на-Дону. 6 апреля осужденная объявила о начале сухой голодовки.