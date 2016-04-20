Ярославль, 20 апреля, 2016, 15:08 — ИА Регнум. 25 апреля в Ярославской областной библиотеке им. Н.А. Некрасова состоится презентация книги ярославского журналиста и кинематографиста Николая Гендлина «Дневники 1941−1945». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил издатель книги Михаил Нянковский.

Николай Гендлин — личность для Ярославля легендарная. Работал в ярославской областной газете, на телестудии, возглавлял многотиражку политехнического института и на его же базе создал первую в городе любительскую киностудию, где впервые был экранизирован рассказ ОГенри «Вождь краснокожих». А до этого выпускник Московского полиграфического института Николай Гендлин прошел Великую Отечественную войну. Будучи политруком артиллерийского батальона, он, несмотря на строгий запрет, вел дневники своих фронтовых дней.

«Эти записи сохранились в семье Гендлина — либо в виде ученических тетрадей, либо в виде сброшюрованных листов бумаги… Иногда это писалось в блиндаже, в окопе, в землянке. Через 40 лет после войны Николай Александрович переписал дневники в общие тетради, дополнив их своими комментариями, также чрезвычайно интересными. Спустя еще 30 лет, уже после смерти Гендлина, его родные набрали текст на компьютере. Когда я узнал, что дневники существуют, сразу заинтересовался ими и попросил почитать. А по прочтении понял, что их надо обязательно публиковать. Это потрясающий текст, очень талантливо написанный, напоминающий хорошую военную прозу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Нянковский.

Сегодня фронтовые записи Николая Гендлина воспринимаются как исторический документ, честный, объективный и глубоко личный. Особенно уникален в этом тексте взгляд человека, который не знает, останется ли в живых завтра, отмечает Михаил Нянковский. Короткие фрагменты дневников ранее публиковались в периодической печати. Теперь же, в год столетия со дня рождения Николая Гендлина, дневники впервые издаются в полном объеме.