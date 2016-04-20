Донецк, 20 апреля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. ДНР теоретически может войти в состав Украины, получив федеративный или конфедеративный статус. Об этом сегодня, 20 апреля, в рамках онлайн-конференции с жителями Харьковской области заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

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«Может быть на федеративной, но скорее — на конфедеративной основе. Таким образом, можно будет учесть специфику всех частей Украины, их разнообразие и непохожесть, и при этом выработать общие правила. Только в таком случае можно избежать насильственной унификации, будь то под знаменем Бандеры или каким-нибудь другим. Условно говоря, процесс должен идти снизу, а не сверху», — сказал Захарченко.

По его словам, все регионы Украины должны получить предельную автономию.

«Будущее многовариантно… Главный вопрос — на каких принципах может вновь объединиться Украина? Может, звучит банально, но для того, чтобы объединиться, сначала надо разъединиться. Я думаю, что все регионы сначала должны получить предельную автономию, выработать собственные правила жизни, соответствующие их традициям и представлению о будущем, а потом они все могут переучредить Украину», — считает Захарченко.

Он также проинформировал, что ДНР удалось наладить торговые отношения с Украиной и другими странами.

«Уже торгуем с другими странами, включая Украину. Тут ведь все просто: если мы производим продукты и товары, которые востребованы на международных рынках, то бизнес, в том числе иностранный, сам найдет пути, чтобы приобрести наши продукты и товары», — рассказал Захарченко.

Глава ДНР напомнил, что в 2015 году в результате высокого спроса на зерно, власти республики приняли решение о введении моратория на продажу за рубеж зерновой продукции.

«Поскольку спрос был очень высок, а мы должны были сначала обеспечить свои потребности», — добавил Захарченко.