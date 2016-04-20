Лусака, 20 апреля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека были сожжены заживо в ходе погромов магазинов, принадлежащих выходцам из Руанды, в столицы Замбии из-за обвинений в том, что иностранцы причастны к ряду ритуальных убийств в Лусаке, заявили 20 апреля в полиции. Об этом сообщает France Press.

Сожжение на костре. Ян Лёйкен. 1685

Вспышка насилия произошла, после того как в трущобах столицы были обнаружены трупы как минимум семи человек, у которых были отрезаны, такие части тела, как уши и половые органы.

В ходе погрома разгневанная толпа забросала дома и лавки владельцев-иностранцев камнями, в результате чего некоторым иностранцам пришлось искать убежища в полицейских участках. Из многих домов погромщики вынесли продукты питания, холодильники и другую домашнюю технику.

По официальным данным, на сегодняшний день в результате беспорядков погибло два человека, которых сожгли заживо в Каньяме 18 апреля. Полиции не удалось установить гражданство погибших.

Глава МВД страны Дэвис Мвила связывает погромы с распространившейся ложной информацию, согласно которой из-под стражи полиции был выпущен подозреваемый в совершении ритуальных убийств иностранного происхождения.

Жители пострадавших от погромов районов обвиняют беженцев из соседней Руанды в том, что они используют части тела убитых для колдовства.