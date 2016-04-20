Москва, 20 апреля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Порошенко заинтересован в том, чтобы возвращение Надежды Савченко затянулось на неопределенный срок, считает директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков. Об этом он заявил 20 апреля, выступая в программе «Время покажет» на «Первом канале».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко в заложниках

«Порошенко — заложник Савченко. Он будет сражаться бесконечно за то, чтобы Савченко возвращалась в Украину, но никогда не вернулась. Её возвращение ему крайне невыгодно», — заметил Марков.

«Известно, что Савченко шла первым номером по списку Тимошенко, у злейшего врага Порошенко. Если она появится, то тут же будет использована Тимошенко для свержения президента. Поэтому Порошенко будет выставлять такие требования, чтобы обмен этот никогда не состоялся», — добавил он.

Особые сложности для украинских властей вызывает тот факт, что Савченко — действительно очень психически неустойчивая личность, склонная к неконтролируемым вспышкам агрессии, отметил политолог.

«Хорошо, когда она сидит в клетке. А если она окажется там и разобьет графином кому-то голову на заседании Верховной рады? А ведь так оно и будет, ибо ей вбили в голову, что всё, что она сделает, это заранее героизм», — отметил он.

«Она начнёт там так куролесить, при этом куролесить против Петра Порошенко, что он никогда не захочет её менять», — заключил Марков.

Напомним, что 22 марта завершился суд над диверсанткой Надеждой Савченко. Её признали виновной в убийстве работников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина при обстреле населенных пунктов Донбасса летом 2014 года, покушении на убийство и незаконном пересечении российской границы. Она приговорена к 22 годам колонии общего режима. Кроме того, Савченко должна заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.