«Чтобы стать украинцем, русскому нужно убить в себе русского» — Вассерман
Москва, 20 апреля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Из публикаций в украинских СМИ можно сделать вывод, что лидеры РФ и Украины не обсуждали вариант с обменом бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко. Об этом 20 апреля заявил публицист Анатолий Вассерман.
«Судя по тому, что пишут украинские СМИ про беседу президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, обмен Надежды Савченко не обсуждался», — сказал Вассерман в эфире «Первого канала».
По его словам, если обмен произойдёт, то «это будет хуже преступления»: «Это ошибка, потому что список политзаключённых на Украине показывает: спасти русское большинство может только оно само, свергнув киевских террористов, потому что русскому, чтобы стать украинцем, надо в себе убить русского. Поэтому, если мы обменяем Савченко, мы поощрим превращение русских в антирусских».
В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Михаил Заполев (КПРФ) заявил о том, что у Украины есть возможность доказать ценность Савченко: «Предлагаю поставить на кон её, а с другой стороны — россиянина Бута и россиян на Украине».
Напомним, 22 марта Донецкий городской суд в Ростовской области признал Надежду Савченко виновной в пособничестве в убийстве российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечении границы Российской Федерации. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием в колонии общего режима.
Также бывшая военнослужащая должна выплатить штраф в размере 30 000 рублей. На условно-досрочное освобождение Савченко может рассчитывать только через 12 лет, в 2028 году.
Впоследствии президент Украины Пётр Порошенко в своих официальных аккаунтах в соцсетях предложил России обменять Савченко на двух российских граждан, арестованных на Украине.