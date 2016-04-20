Москва, 20 апреля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Из публикаций в украинских СМИ можно сделать вывод, что лидеры РФ и Украины не обсуждали вариант с обменом бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко. Об этом 20 апреля заявил публицист Анатолий Вассерман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Создание украинской нации

«Судя по тому, что пишут украинские СМИ про беседу президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, обмен Надежды Савченко не обсуждался», — сказал Вассерман в эфире «Первого канала».

По его словам, если обмен произойдёт, то «это будет хуже преступления»: «Это ошибка, потому что список политзаключённых на Украине показывает: спасти русское большинство может только оно само, свергнув киевских террористов, потому что русскому, чтобы стать украинцем, надо в себе убить русского. Поэтому, если мы обменяем Савченко, мы поощрим превращение русских в антирусских».

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Михаил Заполев (КПРФ) заявил о том, что у Украины есть возможность доказать ценность Савченко: «Предлагаю поставить на кон её, а с другой стороны — россиянина Бута и россиян на Украине».

Напомним, 22 марта Донецкий городской суд в Ростовской области признал Надежду Савченко виновной в пособничестве в убийстве российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечении границы Российской Федерации. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием в колонии общего режима.

Также бывшая военнослужащая должна выплатить штраф в размере 30 000 рублей. На условно-досрочное освобождение Савченко может рассчитывать только через 12 лет, в 2028 году.

Впоследствии президент Украины Пётр Порошенко в своих официальных аккаунтах в соцсетях предложил России обменять Савченко на двух российских граждан, арестованных на Украине.