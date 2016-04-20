Мадрид, 20 апреля, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Испанские ученые из университета Камило Хосе Селы в Мадриде выяснили, что продолжительный бег способствует повышению плотности костной ткани в ногах человека, сообщается в статье журнала European Journal of Applied Physiology.

Бег (фрагмент). Александр Дейнека. 1933

Оказалось, что другие виды спорта влияют на кости не так сильно, как бег на выносливость. Причину этого ученые не выяснили, но этот факт уверенно констатируют.

В эксперименте приняли участие 200 спортсменов и 75 добровольцев. Среди них были как спортсмены-марафонцы, так и обычные люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Все они проходили тест на прочность и плотность костной ткани до и после забега.

По итогам исследования было установлено, что максимальная плотность и прочность костей была у спортсменов-марафонцев, чуть ниже она оказалась у бегунов на 10 километров и самой низкой — у совсем не бегающих людей.

Ученые сделали вывод, что длительные пробежки могут защитить человека от хрупкости и ломкости костей, сопровождающих наступление старости.