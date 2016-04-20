Москва, 20 апреля, 2016, 14:41 — ИА Регнум. На Москву надвигается резкое похолодание. В ночь с 20 на 21 апреля столбик термометра опуститься до нуля градусов, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Очередные у бассейна. Василий Перов. 1865

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг столбик термометра покажет от 0 до +2 градусов. В дневное время воздух прогреется до 7−9 градусов тепла, ожидаются осадки, ветер 5−10 м/с, местами с порывами.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгидромета, 20 — 21 апреля в столичном регионе ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

«Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое воздушного бассейна», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в столице установилась теплая весенняя погода. 20 апреля в городе столбик термометра показывает от 10 до 12 градусов. Местами небольшой дождь.