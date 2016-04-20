Ереван, 20 апреля, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В преддверии визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению, который состоится 21−22 апреля, департамент информации и печати МИД России выступил с комментарием в связи с предстоящим визитом, где, в частности, отмечается, что особое внимание будет уделено проблематике нагорно-карабахского урегулирования с учетом недавнего обострения в зоне конфликта.

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«21−22 апреля министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров посетит с официальным визитом Республику Армения. Программой пребывания главы российского внешнеполитического ведомства предусмотрены встреча с президентом Республики Армения С. А. Саргсяном, переговоры с министром иностранных дел Армении Э. А. Налбандяном, возложение венка к Вечному огню в Мемориальном комплексе памяти жертв геноцида армян «Цицернакаберд».

На переговорах с армянскими партнерами предстоит обсудить широкий круг вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено проблематике нагорно-карабахского урегулирования с учетом недавнего обострения в зоне конфликта», — говорится в сообщении.

По мнению армянских экспертов, очевидно, что вокруг урегулирования карабахского конфликта протекают невидимые, однако довольно бурные события.

В азербайджанской и российской прессе в последние дни всё чаще стали появляться публикации, согласно которым в ближайшие дни по инициативе президента России Владимира Путина начнутся активные переговоры вокруг карабахского урегулирования.

18 апреля считающаяся «близкой к Кремлю» газета «Известия» опубликовала статью, в которой, ссылаясь на свой дипломатический источник, пишет, что Россия и лично президент Владимир Путин будут активно способствовать достижению компромисса в переговорах по Нагорному Карабаху, которые должны начаться в ближайшие дни.

Российский лидер, по словам источника, в частности, готов персонально убеждать политиков с обеих сторон в необходимости компромисса.

Газета также сообщает некоторые детали российского плана урегулирования, который заключается в том, чтобы вернуть Азербайджану часть территорий, ввести в зону конфликта миротворцев, вернуть беженцев и легитимизировать Карабах (то есть обеспечить открытие границ и восстановление экономических связей), а затем, когда страсти улягутся, провести референдум о принадлежности региона.

«Однако ни одна из сторон не хочет соглашаться на такой план, если исход референдума не будет предопределен в ее пользу», — отмечает источник газеты.

Ещё до публикации в «Известиях» советник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов анонсировал переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В интервью телеканалу «Хазар» Гасанов заявил, что подобная инициатива поступила от России. Он добавил, что сейчас готовится переговорный процесс. «Возможно, в ближайшие дни начнется интенсивный этап переговоров», — заявил советник Ильхама Алиева.

Комментируя публикации в СМИ, пресс-секретарь президента Армении 18 апреля сообщил, что армянская сторона не обсуждала с сопредседателями Минской группы ОБСЕ возможность и сроки встречи на высшем уровне по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«На данном этапе стороны переговорного процесса и сопредседатели Минской группы не обсуждали возможность и сроки встреч на высшем уровне», — сказал Акопян в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что президенты России, США и Франции, как главы стран — сопредседателей МГ ОБСЕ, неоднократно заявляли, что альтернативы исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта не существует и отказ от применения или угрозы применения силы является одним из основных принципов урегулирования проблемы.

«Армения, как и Нагорный Карабах, постоянно выказывала свою поддержку данной позиции стран-сопредседателей», — отметил Акопян.

Накануне газета «Жоховурд» попыталась вновь выяснить у пресс-секретаря президента Армении, о каких активных переговорах идет речь, и на самом ли деле в связи с указанными российской стороной активными переговорами вокруг ситуации в НКР Серж Саргсян собирается с призывом обратиться к народу Армении, чтобы разъяснить ситуацию. «Я уже давал комментарии по этому поводу. По данной теме мне добавить нечего», — ответил Акопян.

По мнению заведующего отделом Кавказа Института стран СНГ Владимира Евсеева, сегодня между странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в частности между Россией и США, гораздо меньше разногласий, чем было прежде.

«До недавнего времени США стремились вместо России решить проблему Нагорного Карабаха», — заявил российский эксперт в эфире радио «Азатутюн».

Евсеев добавил, что в 2011 году переговоры в Казани в трехстороннем формате были провалены по той причине, что у США и России не было единого подхода.

Ещё до статьи в «Известиях», а точнее после встречи Сержа Саргсяна с первым президентом Левоном Тер-Петросяном в Армении зрело опасение, что, инициировав очередной этап переговоров по карабахскому урегулированию, Москва попытается пожертвовать интересами Армении ради геополитических целей.

Состоявшуюся 9 апреля встречу двух президентов в Армении окрестили сенсационной. Встреча Саргсяна с Тер-Петросяном стала первой после того, как первый президент объявил о возвращении в большую политику в 2007 году и о намерении баллотироваться в президенты Армении. После президентских выборов в 2008 г., когда 1 марта в центре Еревана власти применили против несогласных с официальными итогами выборов сторонников Тер-Петросяна силу, в результате чего 8 демонстрантов и 2 сотрудников полиции были убиты, первый президент Армении стал самым жестким критиком Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии Армении.

Как уже писало ИА REGNUM, встреча между Саргсяном и Тер-Петросяном состоялась сразу же после визита в Ереван сопредседателей Минской группы ОБСЕ. О том, что после «четырехдневной» войны переговорный процесс по карабахскому вопросу может вступить в решающую стадию, фактически говорится и в официальном пресс-релизе по итогам встречи: «Беседа касалась … ожидаемых в ближайшем будущем развитий в переговорном процессе карабахского урегулирования и необходимости всенародного единства перед лицом этих вызовов».

Комментируя встречу двух непримиримых оппонентов, армянские эксперты высказывают мнение, что на стол переговоров по карабахскому урегулированию поставлен настолько невыгодный для армянской стороны документ, что Серж Саргсян вынужден был отправиться на встречу с первым президентом.

По мнению руководителя Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвела Саргсяна, если опубликованный в «Известиях» вариант является реальностью и если власти Армении согласятся на это, то Нагорный Карабах и Армения окажутся в тяжелом положении.

С Манвелом Саргсяном, пожалуй, согласны практически все жители Армении, в том числе и в высших эшелонах власти. Но это, к сожалению, сегодня единственное, в чём рядовые граждане едины с властью.