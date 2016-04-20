Париж, 20 апреля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Сумму в размере €300 млн собирается взыскать с сети закусочных McDonald's министерство финансов Франции, сообщает журнал Express.

Mike Mozart McDonald's

В конце минувшего года в отношении компании McDonald's был подан иск о возмещении недополученных налогов, однако тогда требуемая сумма не была названа, поясняет издание. В €300 млн евро теперь входят и €100 млн неустойки.

Нарушения в процедуре уплаты налогов компанией были обнаружены еще в 2013 году, тогда в офисе компании состоялись обыски. Власти Франции предполагали, что McDonald's не уплатила налоги от €2,2 млрд прибыли в казну, а деньги были незаконно выведены в филиалы в Люксембурге и Швейцарии.

В минувшем году три профсоюза сообщили о том, что в течение 5 лет компания недоплатила в бюджет Франции свыше €1 млрд.